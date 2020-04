Managerul Spitalului Judetean din Vrancea a fost transportat de angajatii ISU la spital. Desi are COVID-19, el s-a cazat intr-o pensiune pentru medici, iar duminica a fost dus la spital de angajatii ISU Vrancea.

Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon, Traian Mindrila a aflat ca este infectat cu virusul COVID-19 in urma cu cateva zile. In loc sa se interneze in spital, el s-a izolat intr-o pensiune din Focsani, luand cu sine computerul si documentele de serviciu. Duminica, el a fost escortat de angajatii ISU la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean. Deoarece…