Directorul șpăgar din Ministerul Investițiilor Europene a fost reținut 24 de ore Dragoș Iorga, directorul din MIPE, prins ca a luat șpaga de la subalterni, pentru ca le-a facilitat examenul de post, a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au decis sa il rețina pe directorul din cadrul MIPE. Acesta este acuzat de luare de mita. Totodata, șeful de la Ministerul Fondurilor Europene este suspectat ca ar fi ajutat doua persoane sa ocupe funcții in instituții aflate in subordinea structurii pe care o conducea. Procurorii DNA au efectuat percheziții la domiciliul acestuia, dar și la birou. Dupa anunțul perchezițiilor domiciliare, conducerea ministerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

