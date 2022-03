Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, in prezent membru al Parlamentului de la Kiev, a fost fotografiat de jurnaliști pe strazile din Kiev, cu arma in mana. Petro Poroșenko a fost președintele Ucrainei in perioada 2014-2019. Pe 24 februarie, in prima zi in care Rusia a invadat Ucraina, fostul…

- Liderul AUR George Simion a vrut sa intre peste membrii Comisiei comune de control a SRI, care l-a audiat, marți dupa-amiaza, pe directorul SRI, Eduard Hellvig. El a fost chemat la sedinta Comisiei parlamentare comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra…

- Klaus Iohannis a participat, vineri seara, la o teleconferința cu liderii UE NATO, condusa de Joe Biden, pe tema crizei din Ucraina și tensiunilor uriașe cu Rusia din aceste momente. La final, șeful statului a transmis ca situația de securitate continua sa fie critica. ”Apel de coordonare important…

- Comisia parlamentara de control al SRI l-a chemat la directorul Serviciului, Eduard Hellvig, pe 22 februarie, pentru a discuta situatia de securitate in Zona Extinsa a Marii Negre si pe Flancul Estic al NATO. Parlamentarii din Comisie doresc sa fie informati cu privire la situatia din proximitatea Ucrainei…

- Rusia organizeaza in continuare exerciții militare in Transnistria, regiunea separatista pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie in Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times. In 25 ianuarie, Grupul Operațional al Forțelor Ruse…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni, luni la ora 20:00 GMT, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Președintele american va avea discuțiile cu presedintele Comisiei…

