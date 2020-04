Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala ”Apele Romane” a anuntat, luni seara, ca directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava, Daniel Dragoi, a fost demis din functie ca urmare a unor deficiente de management si pentru modul in care a gestionat situatia generata de pandemia de coronavirus, nu din motive…

