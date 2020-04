Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava, Daniel Dragoi, care zilele trecute s-a rugat in genunchi in fața instituției pentru ca Dumnezeu sa ajute județul și țara in aceste clipe de cumpana și sa opreasca aceasta pandemia de coronavirus a fost demis din funcție. Incepand din data de 10…

- S-A FACUT DREPTATE… Corneliu Alexa, omul care a condus o lunga perioada de timp Inspectoratul in Constructii al judetului Vaslui, a ramas fara functia de director si paraseste in mod rusinos institutia in care a lucrat atatia ani. Sefii lui Alexa, de la Bucuresti (ISC central) sau de la Bacau (ISC regional),…

- In ultimele zile pompierii militari si lucratori din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava, au monitorizat aglomerarile de gheturi formate pe raurile din bazinul hidrografic de munte, informeaza Prefectura. ”Astfel, in timpul misiunilor de monitorizare s-a constatat, in contextul creșterii…

- Pompierii militari au intervenit, marti, pentru dislocarea unor aglomerari de gheata pe raul Dorna, pe o lungime de cinci sute de metri in zona Praleni din comuna Poiana Stampei, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres.Sursa citata a precizat ca, in…

- In cursul zilei de ieri și de astazi, in urma monitorizarilor continue pe raurile Moldova, Bistrița, Bistrița Aurie și Dorna, efectuate de catre pompierii militari, impreuna cu lucratorii Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava și ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența, au fost raportate…

- Penelizarea instituțiilor vrancene a continuat astazi cu schimbarea conducerii Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Vrancea. Catalin Kanty Popescu a fost inlocuit cu Dorina Vraciu, consilier județean PNL, soția fostului subprefect și senator PD-L Jan Vraciu. Articolul ULTIMA ORA! PNL-ul a schimbat…