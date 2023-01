Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat oficial reținerea șefului Romarm, Gabriel Țuțu, pentru abuz in serviciu, trafic de influența și fals intelectual. Vizat de același dosar este și fostul selecționer al Romaniei Victor Pițurca, care a fost reținut pentru cumparare de influența. Dosarul de care…

- Dupa ce Victor Pițurca a fost reținut de DNA intr-un dosar privind achiziționarea de maști in pandemie, acesta a ajuns in Arestul Central al Poliției București, acolo unde se afla și frații Tate, arestați intr-un alt dosar privind ilegalitațile in mediul online și nu numai. Alaturi de Victor Pițurca,…

- Achiziții publice realizate, in perioada pandemiei, de catre Romarm și MApN sunt vizate de procurori, conform unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Gabriel Țuțu, șeful Romarm, este cercetat pentru abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave, trafic de influența in forma continuata…

- DNA a anunțat oficial reținerea șefului Romarm, Gabriel Țuțu, pentru abuz in serviciu, trafic de influența și fals intelectual, in dosarul in care fostul selecționer al Romaniei Victor Pițurca a fost reținut pentru cumparare de influența. In acest dosar, prejudiciul adus companiei de stat ar depași…

- Fostul selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, a fost chemat, luni, la sediul central al DNA. Acesta a dat declarații in fața procurorilor anticorupție și, ulterior, a fost reținut, potrivit Realitatea PLUS.Antrenorul a fost intrebat in legatura cu derularea unui contract de achiziție privind o cantitate…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 30 ianuarie 2023, a suspectilor: Tutu Gabriel, director general al CN Romarm SA, in sarcina caruia s a retinut comiterea…

- Victor Pițurca a fost reținut, noaptea trecuta, de procurorii DNA. Fostul selecționer al Romaniei ar urma sa dea explicații in legatura cu achiziția de maști anti-COVID neconforme pentru Ministerul Apararii Naționale (MApN). Firma care a livrat maștile este chiar a fiului sau, Alexandru Pițurca. Din…

- Probleme cu legea pentru fostul director al SC Piețe SA Timișoara. Procurorii DNA l-au trimis in judecata pentru comiterea infracțiunii de trafic de influența in forma continuata intr-un dosar legat de urgentarea unui dosar ANRP pentru acordarea ilegala unor despagubiri de peste 18 milioane de euro.…