Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile pentru plata facturilor la energie au inceput sa fie printate la Fabrica de Timbre, sucursala specializata a Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), iar postasii le vor distribui, pentru transa I, in perioada 1-28 februarie, a anuntat operatorul national postal, intr-un comunicat transmis,…

- Directorul general al Postei, Valentin Stefan, anunta ca a fost finalizata procedura de achizitie pentru 7.000 de dispozitive electronice portabile prin care postasii pot incasa facturile pentru beneficiarii cardului de energie "Saptamana trecuta am finalizat o procedura de achizitie a 7000 de dispozitive…

- „Sunt peste 7.200 de cititoare optice pentru care este in curs de incheiere contractul de achizitie, termenul de livrare este de 20 de zile. Deci practic tot ce inseamna echipamentele necesare pentru ca aceasta citire a facturilor sa aiba loc direct de catre postasi si sa nu mai avem nevoie ca beneficiarul…

- 15.000 de angajați din Poșta vor ieși la pensie in 10 ani, dar pana atunci aproximativ 300 de posturi din administrația centrala din București vor fi restructurate in acest an. Miza nu este concedierea angajaților, ci schimbarea mentalitații acelora care vad Poșta ca pe o instituție publica și nu ca…

- In spațiul public apar tot mai multe informații, pe surse, despre framantarile care au loc zilele aceastea in compania de poșta. De la concedieri forțate ale vechii garzi PNL-iste și inlocuirea cu noua echipa, tot PNL-ișta, dar apropiata de filiala PNL Sector 1 și lui Valentin Ștefan, bossul aflat…

- Posta Romana va scoate la vanzare, prin reteaua sa, o serie de 50 de carti postale ilustrate de artisti romani cu teme legate de identitatea nationala, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al companiei, evenimentul de lansare a cartilor postale a avut loc miercur in prezenta artistilor care au…

- Poșta Romana intenționeaza reducerea organigramei cu 481 de posturi in administrația centrala, circa 50% din total, potrivit unei scrisori semnate de directorul-adjunct Carmen Mirela Alecu, intrate in posesia Libertatea. Valentin Ștefan, directorul general al companiei, spune ca societatea este in proces…

- Poșta Romana a implinit 160 de ani, insa cei aproximativ 22.000 de salariați nu au cele mai bune condiții de munca și nici salarii, insa directorul general Valentin Ștefan spune ca lucrurile au inceput sa se miște intr-o direcție diferita. R.L: Cum a fost anul acesta pentru Poșta Romana, ce caștiguri…