Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare incepe distribuirea cardurilor de energie pentru plata facturilor, iar romanii trebuie sa stie ca risca amenzi serioase, daca nu utilizeaza corect acesti bani.Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) informeaza ca acele carduri de energie pot fi folosite exclusiv pentru…

- Posta Romana va fi cea care va face platile pentru ajutorul de incalzire al celor cu venituri mici, pentru ca aceasta companie are structuri in mediul rural, a precizat ministrul Investitiilor si Proiectelor Euopene, Marcel Bolos.

- Acordarea sprijinului de 1.400 de lei, in doua tranșe, in lunile februarie și septembrie 2023 pentru compensarea facturilor la energie a intrat in linie dreapta, a anunțat vineri pe Facebook Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

- Valentin Ștefan, directorul Poștei Romane a promis ca se va implica activ in colaborarea cu Statul. „Vom face tot ce ține de noi ca sa imparțim acele carduri de electricitate cat mai repede. E vorba de aproximativ 4 milioane de beneficiari”, a declarat acesta. Autoritațile centrale au decis acordarea,…

- Vești bune pentru romani. In curand vor putea sa foloseasca cardul de energie pentru plata facturilor la gaze, curent, sau pentru a plati lemnele. In total, statul va acorda 1.400 de lei in doua transe a cate 700 de lei. Ministrul Marcel Bolos a explicat la Antena 3 CNN cum va putea fi folosit cardul…

- Din 2023, VOUCHERE de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie. Cine sunt cei care vor beneficia de sprijin Din 2023 populația vulnerabila din Romania va primi un sprijin din fonduri europene in valoare de 1.400 de lei, in doua tranșe, pentru plata facturilor la energie, a anunțat sambata Ministerul…

- In 2023, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise si distribuite de Compania Nationala Posta Romana, iar…

- Vouchere de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, in 2023. Cine sunt cei care vor beneficia de sprijin Populația vulnerabila din Romania va primi, in 2023, un sprijin din fonduri europene in valoare de 1.400 de lei, in doua tranșe, pentru plata facturilor la energie, a anunțat sambata Ministerul…