Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii avertizeaza: Pandemia de coronavirus continua sa accelereze Pandemia de COVID-19 "continua sa accelereze (...) ultimul milion de cazuri a fost semnalat intr-un interval de doar opt zile", a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferinta de presa, in format virtual, organizata de Emiratul Dubai, -citeaza AFP.



"Stim ca pandemia este mai mult decat o criza sanitara. Este o criza economica, sociala si, in numeroase tari, politica. Efectele ei se vor face simtite timp de decenii", a spus directorul OMS.



Saptamana trecuta, directorul OMS avertiza ca faza relaxarii restrictiilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economia globala este pe cale sa inregistreze in 2020 o scadere semnificativ mai mare comparativ cu estimarea facuta de Fondul Monetar International in luna aprilie, a afirmat marti economistul sef la institutiei financiare, Gita Gopinath, transmite CNBC. In timp ce statele europene erau in…

- Germania urmeaza sa ridice - la 15 iunie - restrictiile de calatorie in celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE), Elvetia, Islanda, Norvegia, Marea Britanie si Liechtenstein, in cazul in care aceste tari nu interzic, la randul lor, intrarea pe teritoriilor lor sau nu impun izolarea populatiei…

- Statele Unite au depasit, miercuri, pragul de 100.000 de morti inregistrate din cauza noului coronavirus, un bilant net superior celorlalte tari ale lumii, potrivit Universitatii Johns Hopkins. SUA au inregistrat pana prezent circa 1,7 milioane de cazuri de COVID-19, dintre care aproape 385.000…

- Zborurile Wizz Air din Romania catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Marea Britanie vor ramane suspendate pana pe data de 16 iunie inclusiv, potrivit unui comunicat remis miercuri de compania aeriana. Decizia Wizz Air de prelungire a suspendarii zborurilor…

- Suedia, care a optat pentru o strategie mai putin restrictiva pentru combaterea noului coronavirus comparativ cu alte state europene, a inregistrat in ultimele sapte zile cel mai ridicat numar de decese pe cap de locuitor din Europa din cauza COVID-19. Autoritatile suedeze au mentinut deschise…

- Peste patru milioane de oameni sunt infectati cu noul coronavirus, la nivel mondial. De asemenea, COVID-19 a dus la decesul a peste 276.000 de persoane, arata datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers. In acelasi timp, aproape 1,4 milioane de oameni s-au…

- Pandemia cauzata de noul coronavirus a ucis mai mult de 140.000 de persoane in Europa, din care trei sferturi in Italia, Regatul Unit, Spania si Franta, potrivit unui bilant stabilit de AFP care citeaza surse oficiale. Cu un total de 140.096 de morti pentru 1.495.293 de cazuri, Europa este…

- Peste 21.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Anglia si Tara Galilor, arata date publicate marti de Biroul National brtianic de Statistica (ONS) - un bilant care include decese in afara mediului spitalicesc si care face din regat a doua cea mai indoliata tara din Europa, dupa Italia,…