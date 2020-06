Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca vrea sa continue colaborarea cu Washingtonul, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat ca retrage SUA din OMS.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat miercuri o fundatie menita sa atraga fonduri private si de la cetatenii din lumea intreaga, in contextul in care Washingtonul, principalul sau finantator, ameninta sa-i taie fondurile pentru modul in care a gestionat pandemia de COVID-19, relateaza AFP.Directorul…

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…

- Revista medicala britanica The Lancet a respins, marti, afirmatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind ignorarea de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a relatarilor de presa despre coronavirus in decembrie 2019, inclusiv a unui articol al publicatiei, anunța MEDIAFAX.Intr-o…

- Președintele american Donald Trump, i-a acordat șefului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, un termen de 30 de zile pentru a face ”schimbari majore”. In caz contrar, SUA intrerupe definitiv finanțarea organizației, informeaza BBC.Șeful de la Casa Alba a postat pe pagina…

- Republicani din Congresul american il indeamna pe Donald Trump sa conditioneze atribuirea unor noi fonduri Organizatiei Mondiale a Sanatatii de demisia directorului OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe care il acuza de faptul ca a ”esuat” sa raspunda crizei noului coronavirus, relateaza AFP, citata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis miercuri ca "regreta" decizia presedintelui american Donald Trump de a suspenda finantarea organizatiei, pe care a acuzat-o ca a gestionat prost pandemia de coronavirus, scrie AFP, potrivit news.ro."Regretam decizia presedintelui Statelor Unite…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare…