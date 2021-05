Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus indemna vineri tarile sa renunte la vaccinarea copiilor si adolescentilor impotriva covid-19 si sa doneze dozele de vaccin sistemului Covax, pentru a fi redistribuite unor tari sarace, relateaza AFP.

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a fost vaccinat impotriva Covid-19, miercuri, la un spital din Geneva. „Astazi a fost randul meu sa fiu vaccinat la Hopitaux Universitaires de Geneve impotriva Covid-19. Vaccinurile salveaza vieti. Este…

- Miza este eficienta initiativei colective lansata cu un an in urma intr-o incercare de a nivela inegalitatile in ceea ce priveste accesul la vaccinuri, medicamente si alte echipamente de sanatate in lupta impotriva COVID-19 si cunoscut sub numele de ACT Accelerator (acronimul englez pentru instrumentele…