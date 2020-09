Stiri pe aceeasi tema

- Europa poate trai cu pandemia de coronavirus și fara descoperirea unui vaccin anti-Covid, prin gestionarea focarelor cu masuri de carantina locale, a declarat marti Hans Kluge, directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru Europa. El a precizat ca nu se asteapta la o revenire la restrictiile…

- Europa poate trai cu COVID-19 fara un vaccin prin gestionarea focarelor cu masuri de carantina locale, a declarat marti Hans Kluge, directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru Europa, adaugand ca nu se asteapta la o revenire la restrictiile la nivel national, relateaza Reuters. ‘Ziua…

- Directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Europa, Hans Kluge, a declarat marti ca Europa poate trai cu COVID-19 fara un vaccin prin gestionarea focarelor cu masuri de carantina locale. Acesta a adaugat ca nu se asteapta la o revenire la restrictiile la nivel national, potrivit…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a spus ca spera ca pandemia de coronavirus sa se termine in mai putin 2 ani. Tedros Adhanom Ghebreyesus susține ca in cazul gripei spaniole din 1918...

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a criticat joi ''nationalismul'' in materie de vaccin, pledand pentru punerea in comun a instrumentelor care sa permita planetei sa combata COVID-19, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Organizația Mondiala a Sanatații a emis, sambata, un avertisment urgent in care se specifica faptul ca pandemia de COVID-19 „nu este sub control”. Mai mult, ”situația se inrautațește”, spune OMS, citat de site-ul de știri Extra.ie. Directorul general al OMS, docorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dezvaluit…

- Un oficial cu rang inalt al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a cerut vineri tarilor din lumea intreaga afectate de noul coronavirus "sa se trezeasca" la realitate in urma situatiei pandemice si "sa preia controlul" asupra raspandirii acestui virus, informeaza Xinhua potrivit Agerpres. "Oamenii…

- Situatia legata de raspandirea coronavirusului in Europa se imbunatateste, insa, per ansamblu, in lume aceasta se inrautateste, a declarat, luni, in timpul unui briefing la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. „OMS a primit informatia privind…