Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii a cerut o amanare de doua luni a administrarii dozelor de rapel anti-COVID, la doar cateva zile dupa ce mai multe tari, inclusiv SUA, au confirmat ca intentioneaza sa ofere o a treia doza de vaccin. Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat ca este „dezamagit" ca tarile au incercat sa isi […]