Absenta unei conduceri globale si a unitatii in lupta impotriva noului coronavirus reprezinta o amenintare mai mare decat epidemia in sine, a declarat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Acesta a subliniat ca politizarea pandemiei a dus la o agravare a acesteia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Cea mai mare amenintare cu care ne confruntam acum nu este virusul in sine, ci absenta unei solidaritati globale si a unei conduceri globale", a precizat directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, conform Agerpres."Lumea…