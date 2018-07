Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump și președintele CE, Jean-Claude Juncker, au dat o declarație de presa comuna, joi, in care au anunțat ca SUA si UE au convenit sa colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere si zero subventii pentru bunurile industriale non-auto.

- Zinedine Zidane (45 de ani) a plecat val-vartej de la Real Madrid si l-a lasat pe Florentino Perez in criza. Presedintele campioanei Europei cauta cu disperare un antrenor pentru banca tehnica de pe Santiago Bernabeu, dar variantele sale pica rand pe rand. Presa din Spania scrie despre un nume surpriza…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a parasit hotelul unde era cazat, indreptandu-se spre locul summitului istoric cu presedintele american, Donald Trump, transmit agentiile internationale de presa.UPDATE 05:10 Prima intrevedere privata intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean,…

- Presedintele american, Donald Trump, prevede "o relatie formidabila" cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, transmit agentiile internationale de presa. "Vom avea o relatie formidabila, nici nu ma-ndoiesc", le-a spus presedintele american reporterilor prezenti la summitul istoric de la Singapore, intr-o…

- "Dintre toate intrebarile asociate investigatiei procurorului special, una iese in evidenta: Ce va face presedintele Donald Trump la final? Inculparea este o posibilitate care a devenit din ce in ce mai improbabila. Biroul procurorului special Robert Mueller le-a transmis avocatilor presedintelui…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.