Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat - vineri, in cadrul unei intalniri cu cancelarul german Angela Merkel la Istanbul - impotriva unei raspandiri a "haosului libian" in zona mediteraneana daca nu se impune calmul, informeaza AFP. "Haosul care domneste in Libia risca sa aiba…

- Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a avertizat vineri la Bruxelles ca Iranul trebuie sa se conformeze angajamentelor sale pentru a evita incetarea acordului cu privire la programul sau nuclear, varianta pe care el nu a exclus-o, potrivit AFP. ‘Suntem dornici sa mentinem acest acord, dar pentru aceasta…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a avertizat pe presedintele american Donald Trump, dupa ce acesta a amenintat cu lovirea a "52 de situri" iraniene, intre care locuri istorice, afirmand ca "vizarea unor situri culturale este o crima de razboi", informeaza France Presse si EFE.…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența avertizeaza populația ca pot folosi in noaptea de Revelion doar materialele pirotehnice din categoria celor admise la comercializare și care prezinta un pericol redus pentru utilizatori. De asemenea, in comunicatul IGSU parinții sunt sfatuiți sa nu-și…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a avertizat autoritatile ruse impotriva unei unificari prin constrangere intre tara sa si Rusia, care discuta de ani de zile despre o ipotetica fuziune intr-un singur stat, relateaza AFP, citeaza adevarul.ro.

- Liderul Partidului Național Scoțian, Nicola Sturgeon, l-a avertizat duminica pe premierul britanic Boris Johnson ca nu poate ține Scoția in Marea Britanie impotriva voinței sale, relateaza site-ul agenției Reuters.Boris Johnson i-a transmis vineri seara lui Sturgeon ca se opune unui nou referendum…

- Ingerinta rusa in alegerile americane reprezinta in continuare un obstacol in calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertismentul ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a dezmintit, comenteaza…

- Mii de copii din Romania ajung epuizați la școala dupa muncile din gospodarie, sau adorm flamanzi. Indiferența autoritaților ii condamna, de fapt, la un trai plin de lipsuri. Asta deși Romania s-a angajat sa respecte drepturile copiilor prin convenția ONU acum 30 de ani.