Directorul Moderna: Vaccinurile actuale nu se potrivesc cu varianta Omicron

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al companiei Moderna, Stephane Bancel, estimeaza ca vaccinurile impotriva Covid-19 vor avea eficiența redusa in a preveni infecția cu noua varianta Omicron, dar vor menține un nivel de protecție. Intr-un interviu pentru CNBC , el a precizat ca ar putea dura luni pentru a dezvolta…

- Stephane Bancel atrage atenția asupra faptului ca numarul mare de mutații la nivelul proteinei spike a Omicron, pe care virusul o folosește pentru a infecta celulele umane, și raspandirea rapida a variantei in Africa de Sud sugereaza ca actuala serie de vaccinuri existente pe piața ar putea fi modificata…

- Noua varianta Omicron a coronavirusului prezinta „un risc foarte ridicat” la nivel mondial, a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii. OMS a subliniat insa ca persista numeroase incertitudini in ce priveste periculozitatea si transmisibilitatea variantei. „Pana in prezent, nu a fost raportat…

- „Suntem ocupați sa incercam sa obținem cateva informații din culise despre ceea ce s-a discutat la reuniunea OMS de astazi. Mai devreme, in cursul zilei, tocmai am primit un mesaj care spune ca vor promova aceasta varianta ca ", a spus Nicholas Crisp, director general interimar al Dpartamentului de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis marti o avertizare cu privire la penuria posibila de seringi in 2022 - unul pana la doua miliarde lipsa - daca producerea lor nu urmeaza pe cea a vaccinurilor contra Covid-19, scrie AFP, potrivit news.ro. Potrivit OMS, care a indemnat tarile…

- In contextul in care doar saptamana trecuta au murit aproape 2.500 de oameni de Covid și am avut cel mai mare numar de imbolnaviri intr-o singura zi – 16.743, apar medici care spun ca in Romania ar putea oricand sa apara o noua varianta a virusului. “Ceea ce știm de cand se tot schimba variantele virale…

- Organizația Mondiala a Sanatații se implica in Romania pentru a rezolva criza sanitara și pentru impulsionarea campaniei de vaccinare anti-COVID, a confirmat pentru G4Media Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS. Reprezentanții OMS vor avea luni o teleconferința cu conducerea INSP in care…

- O noua tulpina Covid-19 a fost depistata in Africa de Sud. Potrivit primelor analize, specialiștii susțin ca mutația C.1.2 este asemanatoare cu varianta Delta. Institutul Național pentru Boli Transmisibile din Africa de Sud a dat semnalul luni și a a emis o alerta cu privire la evoluția C.1.2. Se pare…