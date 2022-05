Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, Adrian Marinescu, a declarat sambata, la Predeal, ca se asteapta ca din toamna sa creasca numarul de infectari cu SARS-CoV-2 si ca pandemia se va incheia cu o convietuire cu virusul, fara ca acesta sa dispara.…

- Directorul medical al Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, Adrian Marinescu, a declarat sambata, la Predeal, ca se asteapta ca din toamna sa creasca numarul de infectari cu SARS-CoV-2 si ca pandemia se va incheia cu o convietuire cu virusul, fara ca acesta sa dispara.…

- Directorul medical al Institutului National de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti, Adrian Marinescu, a declarat sambata, la Predeal, ca se asteapta ca din toamna sa creasca numarul de infectari cu SARS CoV 2. Medicul a mentionat ca pandemia se va incheia cu o convietuire cu virusul, fara ca acesta…

- Directorul medical al Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, Adrian Marinescu, a declarat sambata ca se asteapta ca din toamna sa creasca numarul de infectari cu SARS-CoV-2

- Directorul medical al Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, Adrian Marinescu, a declarat sambata, la Predeal, ca se asteapta ca din toamna sa creasca numarul de infectari cu SARS-CoV-2 si ca pandemia se va incheia cu o convietuire cu virusul, fara ca acesta sa dispara.…

- In atenția celor care au simptome specifice infecției cu virusul SARS-CoV-2! Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania (COPAC) a lansat o harta interactiva cu centrele in care se face evaluarea pentru COVID 19. Iata cum o accesam și ce beneficii ne aduce in cazul in care mai…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat, marți, ca un eventual val șase de COVID poate fi luat in calcul din aceasta toamna si ar presupune o alta tulpina care sa se transmita susținut in comunitate. Declarațiile lui Rafila vin in contextul in care marți, la nivel național, a fost raportat…

- Un nou cutremur de 4,3 grade s-a produs, luni dimineata, in zona seismica Vrancea, la 150 de kilometri de Bucuresti, dupa ce un alt seism, cu magnitudinea 4,2 a avut loc putin dupa miezul noptii, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Astfel, luni, la ora…