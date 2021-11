Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii germani discuta daca sa introduca obligativitatea vaccinarii impotriva Covid-19 pentru populatie, avand in vedere cresterea numarului de infectari si ratele scazute de vaccinare, transmite Reuters. Cativa membri ai blocului conservator al cancelarului Angela Merkel au declarat…

- Lothar Wieler, directorul organismului pentru controlul bolilor din Germania, a avertizat ca țara va fi lovita și de valul al cincilea de COVID-19, in cazul in care nu sunt vaccinate mai multe persoane.

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a declarat ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, conform Reuters. Ministrul francez a spus intr-un interviu ca țara sa se afla in prezent la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai…

- Germania anunța joi un numar record de infecții de la inceputul pandemiei: 33.949 de cazuri noi de ieri pana acum. Institutul Robert Koch a inregistrat 33.949 de cazuri noi Covid in 24 de ore in Germania, cu 6.000 mai multe decat saptamana trecuta, și 169 de decese, conform ANSA. Numarul de…

- Un studiu britanic explica din ce cauza varianta Delta a virusului SARS-CoV-2 provoaca in continuare un numar mare de cazuri de COVID-19, chiar si in tarile cu rate ridicate ale vaccinarii, si ofera un argument in plus pentru necesitatea unei doze booster.

- Cancelarul Angela Merkel si premierii landurilor au convenit asupra renuntarii la testele gratuite intrucat disponibilitatea vaccinului anti-COVID-19 pentru toti cetatenii face nenecesara suportarea permanenta a pretului testelor de catre contribuabili, explica dpa .Cu toate acestea, regulamentul stabilește,…

- Politistii au descoperit un nou tip de inselaciune, careia ii cad victime persoanele dornice de a obtine certificate verzi de vaccinare anti COVID-19 false, fara a efectua vaccinul. "Din cercetari a reiesit ca persoane necunoscute creeaza pe aplicatiile de comunicare grupuri cu denumiri sugestive, ce…

- Germania elimina testele Covid gratuite, in speranța ca astfel va relansa campania de vaccinare, care bate pasul pe loc. Decizia a fost anunțata marți de oficialii guvernului și de liderii landurilor germane. Pentru ca Germania are suficiente doze de vaccin anti-Covid, „vom renunța la testele Covid…