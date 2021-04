Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a susținut, luni, ca are in cursul acestei zile mai multe discuții cu reprezentanții autoritaților locale deoarece trebuie gasite soluții pentru cazurile punctuale in care masurile anti-COVID-19 nu sunt respectate. „Masurile mai dure vor fi pentru acest segment. Nu vreau ca romanii…

- Unul dintre cele mai ravnite posturi din administrația centrala este cel de președinte al Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), entitate in aparatului de lucru al Guvernului si in coordonarea prim-ministrului. Rolul care-l va juca aceasta agenție in administrația centrala va fi uriaș in contextul…

- Premierul Florin Cițu transmite joi, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca Romania are „printre cele mai relaxate masuri din Europa”. Acesta a prezentat și o lista cu restricțiile de circulație din alte state europene. sursa: Facebook/ Florin Cițu „Masurile implementate de Romania in contextul pandemiei…

- Certificat de vaccinare, test negativ sau dovada ca persoana a trecut prin boala, reprezinta scenariile pe care la propune ministerul Culturii pentru organizarea festivalurilor in aceasta vara. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a spus la Europa FM, ca exista și varianta in care participanții sa…

- Uniunea Naționala a Studenților din Romania acuza Guvernul condus de Florin Cițu ca au refuzat orice propunere care le-a ajuns pe masa și fac asta doar pentru ca puterea lor este nelimitata. Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia / Se poate sa ajungem din…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) critica decizia premierului Florin Cițu de a discuta limitarea transporului gratuit cu trenul pentru studenți și cere Guvernului sa inceteze aceste demersuri. „Deși domnul prim-ministru și echipa sa nu și-au gasit timp de la investirea…

- Ministrul apararii naționale, Nicolae Ciuca, s-a intalnit vineri, la sediul MApN, cu ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble. Cei doi oficiali au avut o discuție ampla cu privire la provocarile curente și viitoare ale mediului de securitate și la modalitațile optime de adaptare la realitatile…

- Premierul Cițu l-a eliberat din funcție pe secretarul general al Guvernului, Dragoș Condrea, numit in funcție pe 8 decembrie de fostul premier interimar Nicolae Ciuca. Noul SGG este Tiberiu Horațiu Gorun. Anterior, Tiberiu Horatiu Gorun a detinut functia de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor.…