Stiri pe aceeasi tema

- Acuzații grave de la directorul societații de spații verzi a primariei. Andrei Dragila, cel care conduce de 38 de ani societatea Horticultura, spune ca s-a simțit intimidat dupa ce viceprimarul Ruben Lațcau i-a cerut demisia din funcția de director. I-ar fi spus ca e nevoie de oameni noi in posturile…

- Directorul SC Horticultura, Andrei Dragila, care conduce institutia din subordinea Consiliului Local Timisoara inca din 1991, a transmis, marti, ca a fost intimidat de viceprimarul Ruben Latcau (USR) care i-ar fi solicitat demisia din postul de director transmitand ca ”trebuie sa aduca oameni noi…

- Andrei Dragila, directorul SC ”Horticola” SA Timișoara, este forțat sa renunțe la funcție, din motive politice. Presiunile vin din partea conducerii primariei, care nu-l mai vrea pe Dragila director... The post Directorul de la „Horticola” Timișoara, forțat de USR sa plece. Andrei Dragila: „Am fost…

- Liberalul Liviu Cocean, numit director general interimar al Piețe SA Timișoara la inceputul lunii martie, a fost confirmat in funcție dupa un concurs la care a fost singurul participant. Și precedentul șef al companiei, Ioan Nasleu, a ocupat funcția tot in urma unui concurs la care a fost singurul inscris.…

- Primaria Timișoara cauta arhitect-șef. Trebuie sa fie atestat de Registrul Urbaniștilor din Romania și sa aiba o experiența de cel puțin șapte ani. Postul scos acum la concurs este ocupat cu titlu interimar de Monica Mitrofan. Din comisia de evaluare fac parte arhitectul-șef al Clujului, cel al Reșiței…

- Președintele Consiliului Județean Timiș s-a manifestat vocal in ultima perioada impotriva impunerii carantinei in Timișoara și in localitațile limitrofe, iar de criticile sale nu au scapat nici colegii de partid sau cei de alianța. Prezent la emisiunea PRESSALERT LIVE, Ruben Lațcau, viceprimarul USR…

- Masura de carantinare a Timișoarei nu a fost prelungita. Rata de infectare a crescut de la 7.48, valoarea cu care s-au impus restricțiile, la 8,19 la mie, valoare cu care s-a ridicat masura. Liderii PNL Timiș au respins masura și au susținut ca ea este inutila, insa Timișoara a intrat in carantina…

- Ionuț Nasleu, fost ofițer SRI și fostul consilier al primarului Nicolae Robu, a fost demis de la șefia Piețe SA, anunța primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Conflictul dintre cei doi a izbucnit dupa ce un inventar de la Piețe SA a aratat lipsuri in bunurile societații, și a escaladat dupa ce un incendiu…