Stiri pe aceeasi tema

- Latcau a condus o masina cu permisul suspendat asa ca s-a dispus 80 de ore munca in folosul comunitatii, la Horticultura sau la Directia Generala de Asistenta pentru Protectia Copilului. A ales Horticultura, condus de Andrei Dragila, care de 38 de ani este sef peste spatiile verzi din Timisoarta, pe…

- Viceprimarul USR al Timișoarei, Ruben Lațcau, ar mai avea de executat 14 zile de munca in folosul comunitații, dupa ce a fost prins conducand cu permisul suspendat. Culmea, Lațcau a facut munca in folosul comunitații la Horticultura, societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, condusa de…

- Consilierul local Radu Țoanca de la PSD intervine in razboiul dintre directorul Horticultura, Andrei Dragila, și viceprimarul Ruben Lațcau de la USR PLUS. In urma cu aproximativ cinci luni, Dragila declara ca „fara menajamente, domnul viceprimar mi-a cerut demisia din postul de director la Societatea…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a anuntat ca va depune o plangere penala “impotriva celor care au instrumentat aceasta nedreptate”, referindu-se la modul in care au fost distribuiti in Timis, banii din fondul de rezerva al Guvernului. Cu toate ca nu spune explicit despre cine e vorba, intr-un…

- In ședința PSD de luni s-a discutat despre o posibila plangere penala impotriva premierului și a miniștrilor care ar urma sa avizeze o ordonanța privind rectificarea bugetara. In acest sens, Sorin Grindeanu a declarat dupa ședința BPN ca a fost o discuție in acest sens, iar acest demers va fi facut.…

- Vicepresedintele PNL Alexandru Muraru a anuntat, sambata, ca a facut plangere la procurorul general pentru instigare la violenta si a depus o sesizare la CNCD impotriva reprezentantilor AUR, pe motiv ca acest partid promoveaza caricaturi ale premierului Florin Citu prin asocierea acestuia cu Adolf Hitler.

- Parlamentarii AUR vor depune o plangere penala pe numele deputatului PNL Florin Roman "pentru uzurpare de calitati oficiale", a anuntat joi liderul deputatilor Aliantei, George Simion. "Domnul Roman o sa aiba plangere penala din partea noastra pentru uzurpare de calitati oficiale. Nu era normal…

- Alexandru Panișoara, președinte al Asociației pentru Dreptul Urbanismului și fost vicepreședinte din Salvați București, a anunțat ca a depus plangere penala la DIICOT impotriva Primariei Generale. Acesta reclama abuz in serviciu și constituirea de grup organizat. ”Am depus denunț privind infracțiunea…