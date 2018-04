Directorul Gheorghe Ungureanu le pregateste o surpriza: Horatiu Malaele, Maia Morgenstern, George Mihaita si Valentin Teodosiu vor juca pe scena Casei de Cultura din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 23 si 24 martie, la Teatrul de Comedie, a avut loc premiera spectacolului „Fierarii”, dupa textul lui Milos Nikolic, in regia lui Horatiu Malaele, cu el, Maia Morgenstern si George Mihaita in rolurile principale. Un banc nationalist continuu, „Fierarii” este un spectacol despre consecintele marilor…

- Premiile Gopo nu recunosc numai producțiile cinematografice ale anului, ci și omagiaza valorile consacrate ale filmului romanesc, oameni care au facut istorie de-a lungul timpului in acest domeniu. George Mihaița a facut 45 de roluri in film, de la debutul in „Reconstituirea” lui Lucian Pintilie, din…

- Teatrul de Comedie prezinta, in data de 23 martie, ora 19.00, la Sala „Radu Beligan”, premiera oficiala a spectacolului Fierarii de Milos Nikolic, in traducerea Veronicai Lazarescu. Regia este semnata de Horatiu Malaele, iar scenografia, de Maria Miu.

- Dupa ce a cantat pe cele mai mari scene ale lumii, soprana Teodora Gheorghiu se pregatește pentru primul ei turneu de recitaluri in Romania. Turneul se va desfașura in perioada 16-29 martie 2018 in șase orașe din țara. Celebra soprana va ajunge la Alba Iulia pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor…

- Actori ai Teatrului de Comedie din București vor juca la Suceava piesa „Fierarii”, in regia lui Horațiu Malaele. Spectacolul va avea loc pe 23 aprilie, incepind cu ora 19.00, la Casa de Cultura. Din distribuție fac parte Horațiu Malaele, Maia Morgenstern, George Mihaița, Valentin Teodosiu și Mircea…

- Mari actori ai scenei romanesti, Maia Morgenstern, Horațiu Malaele, George Mihaița, Valentin Teodosiu/Mircea Rusu, vor juca luni, 23 aprilie, de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, in spectacolul-premiera "Fierarii", scris de sarbul Milos Nikolic.„Un ...

- Aseara, pe scena Casei de Cultura din Constanta, intr un spectacol, de exceptie, s a jucat piesa Straini in noapte, cu Florin Piersic, in rolul principal.Acesta, joaca rolul lui Pierre, un barbat in floarea varstei care, dupa o noapte petrecuta intr un bar, este condus acasa de Julietta, interpretata…

- Opt ani se implinesc de cand actorul si poetul Vasile Cojocaru s a mutat intr o stea. S a intamplat pe 20 ianuarie 2010, o zi cu ger si troiene. Plecase spre Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, acolo unde trebuia sa se intalneasca cu studentii. Cu dragii lui studenti. Din pacate, nimeni nu…