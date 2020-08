Stiri pe aceeasi tema

- Fetita s-a simtit rau inca de joi, iar parintii au dus-o la spitalul din Bailesti. Acolo, medicii au constatat ca fetita avea simptomele caracteristice COVID-19, motiv pentru care au testat-o, iar rezultatul a iesit pozitiv. Rezultatul a venit vineri, timp in care starea fetitei s-a agravat,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a descris coronavirusul ca o ”criza de sanatate a secolului”, care a reusit sa se raspandeasca rapid, la fel ca pandemia de gripa spaniola din 1918.

- „Este foarte periculos sa crezi ca maștile de fața ar schimba jocul atunci cand vine vorba de COVID-19. Maștile de protecție pot veni in completarea altor masuri de protecție. Dar sa purtați maști de protecție și sa credeți ca puteți aglomera mijloacele de transport in comun sau centrele comerciale,…

- Oficialii OMS au fost prudenti pentru a face estimari cu privire la durata pandemiei cat timp nu exista un vaccin cu eficienta dovedita. Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii a afirmat ca in cazul gripei spaniole din 1918 "au fost necesari doi ani pentru a-i pune capat". "Iar in situatia…

- © Sputnik / Алексей НикольскийPutin a anunțat inregistrarea in Rusia a primului vaccin impotriva coronavirusuluiBUCUREȘTI, 12 aug – Sputnik. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prezentat o situație care scoate in evidența ca mai este necesara o…

- Pandemia coronavirusului creste in intreaga lume, in conditiile in care multe tari care si-au redeschis economiile vad o reaparitie a cazurile de Covid-19, a declarat luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, potrivit Mediafax, citata de digi24.ro. „Cu…

- Nu este sigur ca oamenii de stiinta vor putea sa creeze un vaccin eficient impotriva noului coronavirus, SARS-CoV-2, care a declansat pandemia de COVID-19, insa ar putea fi nevoie sa treaca un an pana cand va putea fi obtinut un astfel de tratament, a declarat joi directorul Organizatiei Mondiale…

- Situatia legata de raspandirea coronavirusului in Europa se imbunatateste, insa, per ansamblu, in lume aceasta se inrautateste, a declarat, luni, in timpul unui briefing la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. „OMS a primit informatia privind…