Directorul general de la Colterm și-a dat demisia Fierbe Colterm-ul! Printr-o postare pe Facebook, viceprimarul Cosmin Tabara anunța demisia directorului general de la Colterm. „Norocul unei ierni cu temperaturi ridicate a reprezentat o șansa pentru timișoreni. Dar iarna posibil ca doar de acum sa inceapa… Din toate punctele de vedere. Unul dintre oamenii cerebrali din Colterm, directorul general, a ales sa plece prin ????????????????????????????. O demisie care vine pe fondul unei temeri ca se apropie 30 aprilie și nimeni nu-l asigura de existența fondurilor necesare achiziționarii certificatelor EUA, riscul de a raspunde personal pentru neimplicarea…

- Petre Nenu, directorul general al Colterm a decis sa iși inainteze demisia din funcție, a anunțat viceprimarul Cosmin Tabara. Conform acestuia, directorul Nenu nu era dispus sa raspunda pentru ca societatea nu a cumparat inca un an certificate verzi și nici nu exista perspective financiare pentru achitarea…

- Intr-o postare de miercuri, pe pagina de Facebook, viceprimarul liberal al municipiului Timisoara, Cosmin Tabara a anuntat ca Petre Nenu a demisionat. „Norocul unei ierni cu temperaturi ridicate a reprezentat o sansa pentru timisoreni. Dar iarna posibil ca doar de acum sa inceapa… Din toate punctele…

