- S-a intamplat minunea și Guvernul Romaniei ofera un nou cadou care salveaza societatea Colterm. In ultima ședința a Executivului Cițu a fost aprobata alocarea de la bugetul de stat a cateva zeci de milioane de lei, cu care societatea de termoficare a Timișoarei sa achite valoarea certificatelor verzi…

- Consiliul de Administratie al SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu SA s a intrunit in sedinta Membrii CA ului ai societatii au aprobat modificarea contractului de mandat al directorului general provizoriu al societatii Bogdan Ionut ArtageaConsiliul de Administratie al SN Aeroportul International…

- Compania de termoficarea a Timișoarei sta pe o 'bomba' cu ceas care ar putea costa municipiul amenzi uriașe de pana la 200 de milioane de lei, susțin social-democrații. Apa calda nu se va opri, dar gaura la bugetul local poate pune in pericol alte proiecte ale orașului. Presedintele interimar…

- Intreruperi de caldura, timp de cateva zile, la mai multe blocuri din sudul Timișoarei. Societatea de termoficare anunța lucrari la proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare”. Vor fi afectate strazile Inului, Mureș și Genezei.

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat ca pandemia de COVID-19 a provocat traume in masa la o scara mai mare decat Al Doilea Razboi Mondial. In plus, spune el, va avea impact asupra sanatatii noastre mintale „multi ani de acum incolo”. „Dupa cel…

- Managerul care a stat doar cateva zile la conducerea societații Colterm a parasit societatea dupa un scandal in presa, demisionand, dar nu fara a lasa ”cadou” societații, un nou automobil de serviciu, estimat la aproximativ 20.000 de euro. Nu a mai apucat sa il foloseasca, iar primarul Dominic Fritz…

- Consiliul de Administratie al Colterm, intrunit azi, in sedinta extraordinara, si-a dat acordul pentru incetarea contractului de mandat de director general al lui Bogdan Nanu. Totodata, a decis numirea lui Petre Florinel Nenu, coordonator activitate CET Sud, in functia de director general interimar…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, Colterm va intrerupe maine, 16.02., furnizarea apei calde și... The post Trei cartiere mari ale Timișoarei raman maine fara caldura și apa calda appeared first on Renasterea banateana .