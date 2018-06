Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reparatii pe DN 1C Dej – Baia Mare, demarate la sfarsitul lunii mai, vor fi finalizate in cursul lunii august 2018, a anuntat Compania Nationala de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Directorul general al companiei, Narcis Neaga, a inspectat lucrarile de remediere a problemelor…

- Proiectul de asfaltare a drumului județean cuprinde mai multe categorii de lucrari printre care lucrari de terasamente și structura rutiera, lucrari la podețe, lucrari pentru asigurarea scurgerii apelor și evacuarea apelor de suprafața (șanțuri de pamant), amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale…

- „Sunt consultari publice pe care le facem in toate cele 79 de unitați administrativ-teritoriale prin care trece conducta BRUA, mergem din localitate in localitate. Județul Caraș-Severin este in lotul 3, noi am imparțit proiectul pentru ca sunt 479 de kilometri, practic lotul 3 incepe, daca…

- Transgaz anunta ca a demarat luni constructia conductei BRUA, un proiect de interes national și susținut de Comisia Europeana, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Economiei. Transgaz construieşte infrastructura de pe teritoriul României, din coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria,…

- Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a semnat ordinul de incepere a lucrarilor la statiile de comprimare gaze naturale de la Podisor, Bibesti si Jupa din cadrul proiectului 'Dezvoltarea sistemului national de transport gaze naturale pe...

- Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința opiniei publice faptul ca, in cazul a trei dintre cele șase depozite urbane neconforme de deșeuri din județul Cluj, respectiv cele din Turda, Gherla și Huedin, lucrarile de inchidere și ecologizare au fost finalizate. Read More...