- George Barbu, directorul general al Companiei TAROM și-a dat demisia, marți, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie, informeaza Ministerul Transporturilor.„Membrii Consiliului de Administrație al Tarom au luat act de demisia domnului George Barbu și l-au mandatat pe domnul Ursu Mihaița sa preia…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a postat in transparența decizionala propunerea privind setul de masuri de prevenire și control a virusului SARS-CoV-2, pentru companiile de sub autoritatea MTIC, masuri aplicabile dupa ridicarea starii de urgența, incepand cu data de 15…

- Alte 350.000 de masti FFP2 au ajuns in Romania, cu o a doua cursa TAROM, in urma unei achizitii realizate din China de catre mai multi parteneri asociati in campania "Doneaza pentru linia intai", informeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.Materialele sanitare…

