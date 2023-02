Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, intentioneaza sa viziteze vineri orasul sirian Alep, grav afectat de cutremurele devastatoare de la inceputul saptamanii, a declarat, la Geneva, seful sau de cabinet, relateaza dpa. Fii la curent cu…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat joi pe contul sau de Twitter ca se afla "in drum" spre Siria, lovita luni, ca si Turcia vecina, de un cutremur al carui bilant total depaseste deja 20.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat joi pe contul sau de Twitter ca se afla "in drum" spre Siria, lovita luni, ca si Turcia vecina, de un cutremur al carui bilant total depaseste deja 20.000 de morti, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

- Bilantul cutremurelor care au devastat Turcia si Siria a trecut de 15.000 de morti, la mai bine de 72 de ore dupa primul si cel mai puternic seism. Dupa acest interval, scad considerabil sansele de supravietuire ale celor inca blocati sub daramaturi. Mai ales ca si temperatura a coborat la cateva grade…

- Circa 23 de milioane de persoane ar putea sa fie afectate de cutremurele care au zguduit sud-estul Turciei si nordul Siriei luni, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a promis sprijin pe termen lung dupa trimiterea primelor ajutoare de urgenta, informeaza AFP. „Hartile de ansamblu…

- Aproximativ 23 de milioane de oameni, inclusiv 1,4 milioane de copii, din Turcia și Siria sunt, probabil, afectați de cutremurele care au avut loc pe 6 februarie, estimeaza Adelheid Marschang, ofițer superior pentru situații de urgența al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), citat de The Guardian.Potrivit…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a apreciat joi ca masurile de protectie adoptate de mai multe tari in fata cresterii epidemiei de COVID-19 in China sunt ‘de inteles’ avand in vedere lipsa de informatii furnizate de Beijing, transmite AFP. ‘In…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spera ca, in anul 2023, aceste doua epidemii sa nu mai fie urgențe de sanatate publica la nivel global și ca amble boli iși vor finaliza faza cea mai periculoasa. Directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca una din principale invațaminte…