In urma cu trei luni, FMI preconiza o crestere a venitului pe cap de locuitor in 160 de tari. Banca Mondiala, o institutie vecina cu FMI la Washington, anunta, in cel mai recent raport dat publicitatii, o probabila recesiune in Africa subsahariana in 2020 - o premiera de un sfert de secol.

Tarile in curs de dezvoltare sunt cele mai vulnerabile in fata acestui dublu soc mondial al ofertei si cererii.

We are faced with extraordinary uncertainty about the depth and duration of the crisis. Global growth will turn sharply negative in 2020. We anticipate the worst economic fallout since…