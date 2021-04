Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DRDP Craiova, Bogdan Bratu, cercetat pentru ca ar fi folosit acte false la angajare, a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii propun arestarea preventiva a acestuia, a anunțat sambata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit unui comunicat al Parchetului…

