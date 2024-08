Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ), Eusebiu Durbaca, a demisionat din functie, Consiliul de Administratie al societatii luand act, miercuri, de hotararea acestuia, se arata intr-un comunicat citat de Agerpres.

- Consiliul de Administrație al CEVJ a luat act de demisia dlui Eusebiu Durbaca din funcția de Director general. Complexul Energetic Valea Jiului anunța ca astazi, in cadrul ședinței Consiliului de Administrație, domnul Eusebiu Durbaca, directorul general al Societații, și-a depus mandatul, incepand…

- Directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ), Eusebiu Durbaca, a demisionat din functie, Consiliul de Administratie al societatii luand act, miercuri, de hotararea acestuia, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES.

- Eusebiu Durbaca, directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului, și-a depus mandatul miercuri, dupa ce s-a aflat in ultimele saptamani in centrul unei anchete a DIICOT, care vizeaza pontajele fictive la mai multe sucursale, concediile medicale false și angajarile facute in ultimele luni, potrivit…

- Interimatul lui Constantin Dan Dobra la șefia Societații Naționale a Sarii a luat sfarșit, el fiind numit director pe patru ani. Consiliul de Administrație al Salrom l-a numit la finele lunii trecute pe Constantin Dan Dobrea in funcția de director general al companiei pentru un mandat de 4 ani dupa…

- La cateva zile dupa alegerile din 9 iunie 2024, unul dintre apropiații Gabrielei Firea, și-a pierdut jobul de la una dintre societațile strategice ale statului roman. Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Radiocomunicatii S.A. a aprobat ca, incepand cu data de 12.06.2024, Vlad – Andrei…

- Consiliul de Administrație al Dr. Bock Industries AG, furnizor pentru brandurile Hugo Boss si Marc O’Polo, a anunțat ca instanța competenta din Sfantu Gheorghe a dispus lichidarea subsidiarei Ready Garment Technology Romania SRL din municipiu, pentru mari datorii catre ANAF, desemnand Prime Insolv (București)…

- In ultima ședința a Consiliului de Administrație de la Conpet SA Ploiești, de la sfarșitul lunii aprilie 2024, directorul general Dorin Tudora, impus și susținut de Iulian Dumitrescu și Roberta Anastase, a fost acuzat de acordarea unor mariri de salarii doar angajaților aflați in siajul PNL. Ultima…