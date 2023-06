Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele congolez Denis Sassou Nguesso a afirmat luni ca Africa nu poate "ramane tacuta" in fata conflictului din Ucraina, cu cateva zile inainte de o mediere a mai multor sefi de stat de pe continent la Kiev si Moscova, noteaza AFP, citat de Agerpres."In fata unei astfel de tragedii, Africa…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, se va afla marti la Kiev inainte de a vizita centrala ucraineana Zaporojie, fragilizata dupa distrugerea unui baraj de pe fluviul Nipru, relateaza AFP. „In drum spre Ucraina pentru a-l intalni pe presedintele…

- Organismul de supraveghere nucleara al Natiunilor Unite, AIEA, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la siguranta centralei nucleare din Zaporojie, spunand ca situatia devine ”din ce in ce mai imprevizibila”, dupa ce Moscova a ordonat evacuarea locuitorilor din zonele ocupate de Rusia aflate in apropierea…

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a apreciat ca „siguranta” centralei nucleare din Zaporojie, in sudul Ucrainei, este „pe muchie de cutit”, dupa ce in apropierea ei au explodat recent doua mine.„Daca nu actionam acum pentru a proteja centrala, norocul nostru…

- Un compromis minim in fata unui risc militar in crestere: directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica a vizitat miercuri centrala nucleara ucraineana din Zaporojie in cautarea unei solutii acceptabile pentru Kiev si Moscova pentru a securiza situl.Ideea unei zone demilitarizate in jurul…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat, miercuri, ca incearca sa gaseasca un compromis intre Rusia și Ucraina pentru securizarea centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, deplangand, insa, o „crestere a activitatii militare” in zona.

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a avertizat recent vizavi de pericolul reprezentat de situația precara existenta la centrala nucleara de la Zaporojie. Ce se intampla, in realitate, acolo? Siguranța centralei de la Zaporojie atarna de un fir…