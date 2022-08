Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca situatia este grava si a cerut acces la centrala nucleara de la Zaporojie, in legatura cu care Moscova si Kiev se acuza reciproc ca au bombardat-o,…

- Situația este grava la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica intr-o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU. Acesta a cerut de urgența ca o misiune de experți sa aiba acces acolo, dupa ce complexul centralei a fost din…

- Rusia continua bombardamentele in mai multe zone din regiunea Donbas, in timp ce situația de la centrala Zaporojie ramane in centrul atenției. Energoatom a anunțat ca 10 rechete rusești au cazut joi in zona centralei. Generalul de brigada ucrainean Oleksiy Hromov a declarat ca Rusia și-a dublat numarul…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca situatia este grava si a cerut acces la centrala nucleara de la Zaporojie, in legatura cu care Moscova si Kiev se acuza reciproc

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca situatia este grava si a cerut acces la centrala nucleara de la Zaporojie, in legatura cu care Moscova si Kiev se acuza reciproc ca au bombardat-o, informeaza…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni joi, intr-o sedinta de urgenta, pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, situata in estul Ucrainei, in contextul in care Kievul si Moscova se acuza reciproc de atacuri in aceasa zona, afirma surse diplomatice.…

- Coreea de Nord ar putea pregati un nou test nuclear. Avertismentul a venit chiar de la directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica. Rafael Grossi a declarat ca regimul de la Phenian a avansat considerabil cu lucrarile de extindere la principalul sit nuclear.

- Ucraina se opune ca directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, sa se deplaseze la centrala nucleara din regiunea Zaporojie (sud) atat timp cat aceasta este ocupata de rusi, a anuntat marti operatorul ucrainean al centralelor nucleare, informeaza AFP, conform…