Directorul Frontex, Fabrice Leggeri, a salutat luni faptul ca statele europene au pus capat "naivitatii" in dosarul privind migrantii, adaugand ca ele nu au "o obligatie unilaterala" in materie de operatiuni de salvare pe mare, relateaza AFP.



Compromisul privind migrantii, obtinut cu dificultate la summitul european de la 28 si 29 iunie, marcheaza "un punct de cotitura in ceea ce priveste fermitatea europeana si pune capat unei anume naivitati in legatura cu gestionarea migrantilor" si "exploatarea de catre gruparile criminale a suferinte umane", a afirmat, pentru postul CNews, directorul…