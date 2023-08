Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Alba și Primaria Alba Iulia au acordat sprijin financiar pentru CS Unirea Alba Iulia și in acest an, demonstrand implicare și susținere fața de sportul local și performanța sportivilor din județ. Suma aprobata de catre Consiliul Județean, in acest an, a fost de 312.500 de lei, iar…

- Directorul general al intreprinderii (interimar) Termoelectrica S.A., Vasile Leu, și-a depus cererea de demisie, dupa scandalul cu pacura ingropata in pamant. Informația a fost confirmata astazi de catre ministrul Energiei, Victor Parlicov inainte de ședința Guvernului.

- Directorul interimar al S.A „Termoelectrica” Vasile Leu a spus ca va pleca din funcție. Declarația a fost facuta, dupa ce prim-ministrul Dorin Recean a cerut demisia conducerii de la Termoelectrica, pina la sfirșitul acestei saptamini, dupa scandalul cu pacura. „Nu sint in situația de a comenta nu avem…

- UPDATE: Natalia Intotero a fost votata pentru a ocupa funcția de ministru al Familiei, in timp ce pentru portofoliul Muncii a fost votata Simona Bucura-Oprescu. Consiliul Politic National al PSD s-a adunat, luni, incepand cu ora 10.00, au anuntat oficialii partidului. Reuniunea se va desfașura prin…

- Directorul SRI Eduard Hellvig ar urma sa-și prezinte astazi demisia, au declarat surse oficiale pentru Puterea. Sursele au precizat ca sunt ofarte mari șansele ca Hellvig sa iși prezinte demisia, deși inițial se spune ca este posibil sa se razgandeasca pana la ora 12.00, cand are programata o conferința…

- La un spital aflat in prag de faliment, Spitalul orasenesc Novaci, din Gorj, directorul financiar are 28.000 lei pe luna, brut, potrivit datelor publicate pe site-ul acestui spital. Managerul spitalului are doar 20.000 lei pe luna. Spitalul este subordonat consiliului local din Novaci. Directorul financiar…

- O importanta emisiune ramane fara jurat. Plecarea neașteptata de la Pro TV i-a uimit pe fanii emisiunii și sunt curioși sa afle ce a facut-o pe vedeta Pro-ului sa ia aceasta decizie. Artistul care a spus ,,NU” noului sezon ,, Vocea Romaniei” Juriul emisiunii de tinere talente ,, Vocea Romaniei”, de…

- Sondajul publicat vineri de Universitatea din Michigan a aratat, de asemenea, ca asteptarile inflationiste pe termen lung ale consumatorilor au crescut in aceasta luna la cel mai ridicat nivel din 2011, o veste proasta pentru Rezerva Federala, dupa ce a semnalat saptamana trecuta ca ar putea intrerupe…