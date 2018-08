Stiri pe aceeasi tema

- Internauții și persoanele publice cer demiterea lui din funcție, dupa ce postarea a adunat mii de comentarii negative și distribuiri pe internet Managerul Filarmonicii „Oltenia“, Gabriel Zamfir, este implicat intr-un uriaș scandal public, dupa ce a afirmat pe pagina proprie ...

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm interventia Jandarmeriei, pe care o considera disproportionata in raport cu manifestarile majoritatii protestatarilor din Piata Victoriei. Intr-un mesaj pe Facebook, seful statului a cerut ministrului de interne sa dea urgent explicatii pentru modul in care…

- Un miting de amploare la care urmeaza sa participe si mai multi romani care traiesc in strainatate a fost anuntat pentru ziua de vineri, de la ora 17.00, in Piata Victoriei. "Informam diasporenii ca taxa de prost se platește la sediul USR. Fara certificat de prost nu puteți participa la miting!",…

- Cateva mii de persoane au manifestat in Piata Victoriei din Capitala, miercuri seara, fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide.

- Cateva mii de persoane protesteaza in Piata Victoriei din Capitala, iar traficul rutier este blocat pe Bulevardul Kiseleff. Oamenii striga "Demisia", "Hotii", "PSD, ciuma rosie". Protestul intitulat "Cod rosu de OUG" a fost anuntat pe Facebook pentru duminica seara in Bucuresti. In difuzoarele din piata…

- Noi proteste au fost anuntate sambata, pe Facebook. Manifestarea vine ca urmare a deciziei luate de presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu, de a nu demisiona din functiile pe care le ocupa.

- Mihai Sora a fost filmat miercuri seara in Piata Victoriei, inconjurat de jandarmi. "Daca un jandarm imi spune „Mișca-te mai incolo, moșule!“, nu ma supar: pot ințelege ca Jandarmeria romana vrea sa „elibereze“ cutare metru patrat din Piața Victoriei; nu e cea mai fericita formula de adresare,…

- Jurnalistul german Paul Arne Wagner a fost ridicat de jandarmi, miercuri seara in timpul protestului din Piața Victoriei, potrivit unui anuntat publicat pe pagina de Facebook "Passport Productions"."Colegul nostru de la Passport Productions, jurnalistul german Paul Arne Wagner, a fost smuls…