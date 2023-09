Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și țari din Europa alimenteaza cu bani grei Rusia: modul in care Vladimir Putin prospera, in ciuda sancțiunilorSUA si aliatii sai europeni importa cantitati mari de combustibil nuclear din Rusia, oferind Moscovei sute de milioane de dolari de care are mare nevoie pentru a purta razboiul…

- Statele Unite si China au "obligatia" de a-si gestiona relatia in mod responsabil, in pofida "dezacordurilor importante" dintre ele, a declarat, duminica, la Beijing, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres."Ambele natiuni au obligatia de a gestiona…

- In martie 2022, SRI a avut indicii, cel puțin cu cateva zile mai inainte, despre faptul ca urmeaza invazia Rusiei in Ucraina. Aceasta situație reiese dintr-o postare pe internet, mult dupa aceea, a senatorului Ioan-Cristian Chirteș (PNL). Chirteș este președintele Comisiei comune a Parlamentului Romaniei…

- Revolta armata a liderului gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a fost o provocare pentru statul rus, care a aratat efectul distrugator al razboiului președintelui Vladimir Putin din Ucraina, a declarat directorul CIA, William Burns, cu ocazia unei prelegeri susținute sambata la o fundație…

- Aproape doua mii de zboruri au fost anulate in Statele Unite in ultimele 24 de ore din cauza vremii. Mai multe state americane se confrunta cu tornade și furtuni puternice. Pasagerii se plang ca sunt lasați de izbeliște in aeroporturi.

- Numeroase agentii guvernamentale din Statele Unite sunt afectate de un atac cibernetic care vizeaza vulnerabilitati ale unui sistem software, anunta un oficial din cadrul Agentiei americane pentru Securitatea Cibernetica si Siguranta Infrastructurii.

- Producatorul american de cipuri de memorie Micron a declarat vineri ca este dedicat afacerilor din China si ca va investi 4,3 miliarde de yuani (603 milioane de dolari) in urmatorii cativa ani intr-o fabrica de asamblare a cipurilor din orasul chinezesc Xian, transmite Reuters, citat de news.ro.Compania…

