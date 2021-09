Festivalul Enescu, in plina desfașurare in aceste zile in Romania, propune un program variat. La realizarea acestui program special au colaborat directorul artistic, Vladimir Jurovsky, si directorul executiv, Mihai Constantinescu. Acesta din urma spune ca „Vladimir și cu mine am lucrat la aceste programe și, evident, am și intrebat dirijorii ce prefera, le-am propus și noi, am stabilit impreuna, deci sa zicem ca e o activitate comuna și imi pare bine ca pana la urma sunt și persoane care apreciaza acest program”. Mihai Consntinescu mai evidențiaza ca, chiar daca uneori este foarte greu, greutatea…