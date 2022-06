Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al JPMorgan, Jamie Dimon, este de parere ca barilul de petrol ar putea sa ajunga pana la prețul record de 175 de dolari anul acesta, informeaza Financial Times . Criza energetica, care ainceput cand Rusia a strans robinetul cu gaze pentru Europa și a atins niveluri fara precedent…

- Jeff Lightfoot, director de program pentru Europa la unul dintre cele mai mari think-tankuri americane, Centrul pentru Intreprinderi Private Internaționale (CIPE), explica intr-un interviu pentru Digi24 ce este de invațat din razboiul Rusiei contra Ucrainei.

- Comisia Europeana a prezentat in ziua de 18 mai planul REPowerEU – raspunsul sau la situația dificila și la perturbarile cauzate pe piața mondiala a energiei, de invazia Ucrainei de catre Rusia. Exista doua argumente principale in favoarea transformarii urgente a sistemului energetic european: necesitatea…

- Aleksandr Govor urmeaza sa primeasca, in baza unui acord, intregul portofoliu al activelor McDonald’s in Rusia, a anuntat joi gigantul american fast-food, care detine 850 de localuri si are 62.000 de angajati in Rusia. Suma tranzactiei nu a fost comunicata, iar McDonald’s nu a precizat daca meniul va…

- Invadarea militara a Ucrainei de catre Rusia vine dupa o suita de crize ce au cuprins lumea - pandemia și criza energetica generata de creșterea brutala a prețului energiei, care, in esența, inseamna o scumpire a vieții. Ieșirea din pandemie, ce este anticipata pentru acest an in Europa, este urmata,…

- Pe turnurile rafinariei Lukoil din Ploiesti au fost proiectate chipul lui Vladimir Putin si mai multe mesaje anti-razboi. Ineditul protest a avut loc in noaptea de miercuri 20/21 aprilie si a fost organizat de Greenpeace care, prin acest demers, vrea sa atraga atentia ca Europa finanteaza razboiul lui…

- Presedintele Frantei anunta ca la summit-ul G7 care a avut loc joi, la Bruxelles, s-a discutat despre solidaritate in ceea ce priveste gestionarea milioanelor de refugiati din Ucraina, despre solidaritate in domeniul energiei, dar si despre solidaritate alimentara. „Ucraina, ca si Rusia, sunt foarte…

- Oamenii s-au adunat in Piața Victoriei, la ora 16.00, și cer oprirea razboiului. Se scandeaza lozinci impotriva agresiunii rusești. La eveniment participa și refugiați din Ucraina.In jurul orei 17.30, manifestanții au plecat in marș spre Ambasada Rusiei, unde iși vor continua acțiunea.Reprezentanții…