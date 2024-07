Stiri pe aceeasi tema

- In sfarșit se apropie vacanța de vara pentru elevi și profesori. Festivitațile sunt pe sfarșite, iar examenele bat la ușa pentru unii dintre ei. Saptamanile trecute s-a vehiculat pe internet discursul unei tinere in care critica aspru școala și profesorii la festivitatea de absolvire. M-am gandit mult…

- Speakerii locali și internaționali ai Dare to Learn – cel mai mare eveniment din Europa dedicat profesorilor, trainerilor in HR, managerilor și antreprenorilor – incurajeaza cadrele didactice.

- Digitalizarea sistemului educațional reprezinta o prioritate pentru Republica Moldova. Tranziția digitala inseamna crearea unui sistem comun care permite autoritaților sa reformeze sistemul de invațamant, iar instituțiilor de resort sa aiba acces la date actualizate. In acest sens, cu sprijinul Uniunii…

- "Cautatorii prin gunoaie" s au inmultit odata cu implementarea Sistemului de Garantie ndash; Returnare, iar in Constanta cele mai prielnice locuri de unde se alimenteaza acestia sunt pubelele de gunoi. Acesti indivizi, in cautare de ambalaje returnabile, marcate cu sigla ldquo;Ambalaj cu garantie",…

- Compania Mozzart Bet continua sa asiste comunitatea sociala, iar de aceasta data sprijinul a ajuns la adresa Spitalului Clinic de Urgența Arad. Secția de chirurgie plastica și neurologie a acestei instituții sanitare a primit o donație valoroasa sub forma de echipament și mobilier medical necesar care…

- La o conferința de presa neobișnuita, transpirat de la atata lustruit al bancii, Cristi Pulhac a facut valuri, anunțandu-și planurile pentru FC Voluntari, in ciuda kilogramelor in plus acumulate in ultimii ani. Cu o seriozitate dezarmanta, fotbalistul a descris detaliat cum intenționeaza sa se repuna…

- Ion Țiriac a criticat actuala generație de jucatori romani și a explicat de ce niciun „tricolor” nu a primit wild card pe tabloul principal al turneului de la București. ATP Țiriac Open are loc zilele acestea, in București, la baza deținuta de Ilie Nastase și Ciprian Marica. Niciun jucator roman nu…

- Fenerbahce a oferit explicații in scandalul momentului: clubul din Istanbul a aliniat echipa U19 in Supercupa Turciei de duminica, impotriva celor de la Galatasaray. Dupa ce Mauro Icardi a inscris in secunda 50, cei de la Fener au ieșit de pe teren, astfel ca rivala locala a cucerit Supercupa la „masa…