Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 19 - 25 septembrie, 38% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Iasi si Bihor, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Bihor atrage atentia populatiei asupra riscurilor asociate consumului de ciuperci din surse neautorizate, avand in vedere ploile care favorizeaza aparitia ciupercilor in mediu natural si numeroasele cazuri de intoxicatii inregistrate recent la Urgente, potrivit…

- Un barbat si o femeie au fost arestati preventiv dupa ce ar fi furat dintr-o locuinta din Bihor peste 120 de grame de bijuterii din aur, dar si bani sau alte bunuri, cu un prejudiciu total de 140.000 de lei, care a fost recuperat partial in urma unor perchezitii. Fii la curent cu cele mai…

- Cei doi pacienti infectati cu virusul West Nile si internati in Spitalul Judetean de Urgenta Braila au decedat, a anuntat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Gabriel Ciochina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel de-al 1.000-lea deces in randul persoanelor bolnave de COVID-19 a fost inregistrat, joi, in Harghita, dar numarul ar putea fi mai mare, tinand cont ca au fost persoane care au decedat acasa, fara sa fie testate sau evaluate medical, a precizat pentru AGERPRES sefa Directiei de Sanatate Publica…

- Un numar de 602 cazuri noi de cancer au fost inregistrate in primele sase luni ale acestui an in judetul Vaslui, numarul fiind in crestere fata de perioada similara a anului trecut, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Accesul vizitatorilor in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Tulcea a fost interzis printr-o decizie luata de conducerea unitatii, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a crescut in ultima perioada, potrivit datelor facute publice pe site-ul Directiei de Sanatate Publica (DSP).…

- Zeci de puncte de prim-ajutor si de distribuire a apei potabile au fost deschise de primarii din judetul Arad, la solicitarea Directiei de Sanatate Publica (DSP), pe fondul caniculei, care incepand de miercuri se resimte in judet, unde temperaturile vor fi cuprinse intre 36 si 40 de grade in urmatoarele…