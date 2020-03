Stiri pe aceeasi tema

- 906 persoane au fost confirmate, pana in prezent, cu noul coronavirus in Romania, fiind inregistrate 13 decese, informeaza miercuri Grupul de Comunicare Strategica (GCS). De la ultima informare, au fost inregistrate 144 de noi cazuri de imbolnavire. Pacientii recent confirmati cu infectie au varste…

- „Un caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost inregistrat in aceasta dimineata, al 30-lea caz la nivel national. Este vorba de o femeie, 43 ani, contact al pacientului care a fost internat in Spitalul Gerota", a anuntat Grupul de comunicare strategica. Femeia este din Bucuresti.

- Autoritațile au confirmat al optulea caz de infecție cu coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat in varsta de 51 ani, din Olt, care a calatorit din Italia in același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul se afla in acest moment in izolare la…

- Șeful DSU, Dr. Raed Arafat, a anunțat ca persoana in varsta de 71 de ani va fi transportata la un spital din Iași și va fi pusa in carantina. „In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al șaselea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat in varsta de 71 de ani,…

- Un bebeluș de opt luni și mama acestuia, care se intorsese recent din Italia, au fost izolați in Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu, copilul fiind suspect de infecție cu noul coronavirus, transmite Antena 3. Potrivit directorului SJU Targu-Jiu, Dumitru Vienescu, bebelușul…

- "Putem confirma - exista diagnosticul virusologic pozitiv realizat la Institutul Matei Bals, confirmat de profesorul Streinu-Cercel. Romania are incepand din aceasta seara un caz de coronavirus confirmat. La ora 23:00 urmeaza sa aiba loc o conferinta de presa sustinuta de Victor Costache, ministrul…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, luni, ca virusul ucigas va ajunge si in Romania, iar in cel mult doua saptamani țara va deveni al doilea focar de coronavirus dupa Italia.„Cand e vorba de popor nu primeaza nimic si momentul asta e foarte greu pentru tara, un moment extrem de grav.…

- Ministerul Sanatatii (MS) precizeaza ca, pana in prezent, in Romania nu s-a confirmat niciun caz de infectie cu coronavirus, fiind pastrate masurile din aeroporturi si spitalele desemnate sa preia eventualele cazuri, in contextul in care la nivel mondial a crescut numarul cazurilor confirmate, dar…