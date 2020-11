Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu, Liliana Coldea, care a demisionat dupa aproape o saptamana de la solicitarea vicepremierului Raluca Turcan, acuza presiuni și jocuri politice, ea considerand ca sistemul sanitar din Sibiu nu a avut de suferit de cand ea este manager, conform…

- Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, medicul Liliana Coldea, nu a demisionat din functie, desi vicepremierul Raluca Turcan, a declarat vineri ca ii asteapta demisia, a precizat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al spitalului, Decebal Todarita. “In momentul de fata doamna…

- Unul dintre supraviețuitorii tragediei din clubul Colectiv, implicat in campaniile privind imbunatațirea condițiilor in care sunt tratați marii arși in sistemul medical romanesc i-a cerut, sambata noapte, demisia ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Regizorul Mihai Grecea il acuza pe reprezentantul guvernului…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat duminica o noua stare de urgența intr-un efort de a reduce infecțiile cu coronavirus in creștere, impunand restricții locale pe timp de noapte și interzicand calatoriile intre regiuni in anumite cazuri, anunța Reuters. Starea de urgența va avea nevoie de aprobarea…

- Prefectul Capitalei a anuntat, duminica, intrunirea, a doua zi, a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, dupa ce incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit in Bucuresti pragul de trei la mia de locuitori. Inainte de anunțul oficial, insa, ministrul Educației,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis, vineri, prin sistemul RO-ALERT, un mesaj pentru bucuresteni, atentionandu-i ca nivelul de raspandire a SARS-CoV-2 este de peste 2 la 1.000 de locuitori, transmite Agerpres. “Atentie! In municipiul Bucuresti nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-CoV-2)…

- Consiliul National al Elevilor (CNE) acuza statul ca nu este pregatit pentru deschiderea anului scolar si ca a pasat sarcina de a cumpara materiale de protectie sanitara catre autoritatile locale. CNE spune ca, dupa declaratiile de marti, facute de ministrul sanatatii, scolile vor avea la dispozitie…