Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de cinci luni de la incendiul care a afectat sectorul de flori din Piața 700, a fost inlocuita vechea copertina. SC Piețe SA a montat, joi, o copertina noua, din material ignifug. Directorul de la Piețe s-a laudat cu realizarea pe Facebook, deși de la incendiu a trecut aproape jumatate de…

- Scandalul din PNL Timiș, iscat din cauza alegerilor cu scandal de la șefia PNL Timișoara, alegeri caștigate de Raul Ambruș, candidatul taberei Orban, continua. Doi susținatori ai lui Raul Ambruș, caștigatorul alegerilor de la șefia PNL Timișoara, au fost suspendați. E vorba de deputatul Claudiu Chira,…

- Raul Ambruș s-a anunțat drept caștigator al alegerilor interne pentru filiala PNL Timișoara, deși contracandidatul sau și o parte din conducere nu au participat la ședința, Alin Nica declarand anulate alegerile de ieri. Liviu Cocean, liberalul care conduce acum Piețe SA, acuza ca tot „circul” a fost…

- Directorul SC Piete, Liviu Cocean, este convins ca amenintarile cu excluderile din partid proferate de liderii PNL Timis nu sunt decat fumigene. Membru al “echipei Ambrus” din PNL Timisoara, Cocean considera ca prin aceste amenintari se doreste fraudarea alegerilor la nivel judetean. Dupa esecul organizarii…

- Pe langa peisajul dezolant, mirosul emanat de fructele și legumele stricate și alte resturi aruncate in afara tomberoanelor este greu de suportat pe aceste temperaturi ridicate, atat pentru piețari cat și pentru clienți. Astfel, in aceasta dimineața, polițiștii locali au acționat la Piața Badea Carțan,…

- Mizerie de nedescris in Piața Badea Carțan. Pe langa peisajul dezolant, mirosul emanat de fructele și legumele stricate și alte resturi aruncate in afara tomberoanelor este greu de suportat pe aceste temperaturi ridicate, atat pentru piețari cat și pentru clienți. Astfel, in aceasta dimineața, polițiștii…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a reacționat in urma demiterii consiliilor de administrație ale Piețe SA și Horticultura SA, postand pe Facebook urmatorul mesaj: The post Dominic Fritz: „Am inceput cu Colterm, continuam cu Piețe SA și Horticultura și vor urma reforme in toate companiile…