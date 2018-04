Directorul Dacia pleaca la rusi

Stiri pe aceeasi tema

- PARIS (16 aprilie 2018) — Alliance Rostec Auto BV anunța astazi promovarea lui Yves Caracatzanis pe postul de Președinte-Director General al AVTOVAZ, incepand cu 1 iunie 2018. Nicolas Maure iși pastreaza poziția de Președinte-Director ...

- Incepand cu 1 iunie, Yves Caracatzanis, actualul director general al Automobile Dacia, va fi promovat pe postul de președinte - director general al AvtoVAZ. El il va inlocui pe Nicolas Maure, care a ajuns la marele producator rus tot dupa ce a condus divizia din Romania a grupului Renault

- Alliance Rostec Auto BV a anunțat astazi promovarea lui Yves Caracatzanis pe postul de Președinte-Director General al AVTOVAZ, incepand cu 1 iunie 2018. Nicolas Maure iși pastreaza poziția de Președinte-Director General al AVTOVAZ pana pe 31 mai 2018 și va continua sa monitorizeze redresarea financiara…

- Schimbari majore in conducerea grupului Renault. Compania Alliance Rostec Auto B.V., actionarul majoritar al AVTOVAZ, a anunțat astazi ca a ales un nou director general pentru a conduce producatorul rus de autovehicule. Yves Caracatzanis, actualul sef Dacia, va deveni CEO incepand cu 1 iunie 2018.

- Depozitul urias de gaze descoperit in Marea Neagra, in zona Neptun, nu va aduce nimic Romaniei, cu exceptia redeventelor. Intregul zacamant va fi exploatat de companiile Exxon Mobil, Lukoil si OMV si este estimat a avea intre 48 si 82 miliarde metri cubi de gaze naturale. Aceste companii au exagerat…

- In timp ce medicii romani pleaca in strainatate pentru salarii mai bune, locul lor este luat, in Romania, de medici din Republica Moldova. Fie ca sunt rezidenti, fie ca sunt cu state vechi in spitalele de la noi, medicii basarabenii au ajuns aici cautand acelasi lucru pe care il cauta medicii romani…

- Petru Bogdan Cojocaru, ministrul comunicatiilor si societatii informationale, a decis numirea lui Costin Tudor in funcția de director general al companiei Poșta Romana, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia va fi validata luni, intr-o ședința a Consiliului de Administrație al companiei. Posta…