Stiri pe aceeasi tema

- Un general SRI a anunțat ca Rusia a incercat sa atace cibernetic și ministere ale Romaniei. De altfel, razboiul din Ucraina se duce și pe frontul hibrid, intrand inclusiv pe teritoriul NATO. Incercarea Rusiei de a ataca cibernetic și ministere ale statului roman a fost dezvaluita de Anton Rog, șeful…

- Rusia ar folosi arme nucleare doar atunci cand exista o amenintare la adresa existentei tarii si nu ca urmare a razboiului in curs din Ucraina, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru PBS Newshour, intr-un interviu, potrivit CNN. ”Orice rezultat al operatiunii (in…

- Ambarcațiuni mari de debarcare rusești și barci cu motor inarmate cu rachete au fost detectate in largul coastei orașului-port Odesa, anunța publicația spaniola ABC. Statul Major al Armatei Ucrainene considera ca astfel de mișcari indica faptul ca Rusia va lansa in curand un atac cu scopul de a ocupa…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, marți seara, ca este „cel mai periculos moment pentru securitatea Europeana”. „Fiecare indiciu ne arata ca Rusia planifica o invazie la scara larga in Ucraina”, a spus Stoltenberg. Jens Stoltenberg a aratat ca Rusia a continuat consolidarea militara…

- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- Diplomatii americani ramasi in Ucraina au fost mutati in Polonia din motive de securitate, a anuntat secretarul de Stat american Antony Blinken, dupa ce Rusia a anuntat ca trimite trupe in regiunile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Din motive de securitate, personalul…

- Klaus Iohannis a participat, vineri seara, la o teleconferința cu liderii UE NATO, condusa de Joe Biden, pe tema crizei din Ucraina și tensiunilor uriașe cu Rusia din aceste momente. La final, șeful statului a transmis ca situația de securitate continua sa fie critica. ”Apel de coordonare important…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la consultari gazduite de presedintele SUA, Joseph R. Biden, cu lideri aliati si ai institutiilor Uniunii Europene pe tema securitatii regionale. Iohannis a aratat „sustinerea sa ferma pentru continuarea dialogului politico-diplomatic cu Rusia, in vederea…