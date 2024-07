Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Impact Developer amp; Contractor SA a decis revocarea lui Constanti Sebesanu din functia de director general, incepand cu data de 1.06.2024. De asemenea, a decis revocarea lui Sorin Apostol, din functia de persoana imputernicita care actiona impreuna cu directorul general,…

- Decizia nr. 364 din 15 mai 2024 a Consiliului de Administratie al Societatii Logistic Park SA, cu sediul in Constanta, soseaua Industriala nr. 6, a prelungit mandatul de director general al lui Pandichi Cristian pana la data de 31 decembrie 2026. Aceasta hotarare a fost luata in conformitate cu prevederile…

- Interimatul lui Constantin Dan Dobra la șefia Societații Naționale a Sarii a luat sfarșit, el fiind numit director pe patru ani. Consiliul de Administrație al Salrom l-a numit la finele lunii trecute pe Constantin Dan Dobrea in funcția de director general al companiei pentru un mandat de 4 ani dupa…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a trimis Corpul de Control pentru investigarea modalitatii in care s-au efectuat angajarile si pontajele angajatilor la Complexul Energetic Valea Jiului SA in perioada 2023-2024, precum si modalitatea in care se iau concediile medicale la nivelul societatii, a…

- Mircea Goia este noul director general interimar al CUPRUMIN Abrud, in urma deciziei de astazi, 27 iunie, a Consiliului de Administrație al companiei. Este un profesionist in domeniu cu o cariera de 30 de ani in companie. Intrunita astazi in sedința, 27 iunie 2024, Consiliul de Administrație a hotarat…

- La cateva zile dupa alegerile din 9 iunie 2024, unul dintre apropiații Gabrielei Firea, și-a pierdut jobul de la una dintre societațile strategice ale statului roman. Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Radiocomunicatii S.A. a aprobat ca, incepand cu data de 12.06.2024, Vlad – Andrei…