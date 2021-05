Stiri pe aceeasi tema

- Petre Nenu, directorul Colterm SA, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre situația in care se afla societatea de termoficare a Timișoarei, care sunt perspectivele și ce a descoperit de cand ocupa aceasta funcție. Emisiunea…

- Disputa politica intre reprezentanți ai USR PLUS, PSD și PNL, joi seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Invitat in studio, senatorul Nicu Falcoi (USR PLUS) a declarat ca nu se pune problema ca partidul din care face parte sa plece de la guvernare. Falcoi a precizat ca premierul Florin Cițu nu mai are…

- Se fac, din nou, reproșuri, in cadrul alianției PNL-USR. De aceasta data, marul discordiei este bugetul local, aflat inca in stadiul de proiect, despre care liberalii susțin ca nu au fost consultați de cei de la USR atunci cand l-au intocmit. Prezent luni seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, consilierul…

- Invitat in emisiunea PRESSALERT LIVE, Radu Țoanca, reprezentant PSD in Consiliul Local Timișoara, a vorbit despre protestele care au avut loc in ultimele zile in mai multe orașe ale țarii. „Sunt doua paliere de discuție, protste nu sunt doar in Timișoara și in Romania, ci și la nivel european, la nivel…

- 286 de milioane de euro este bugetul Timișoarei pentru anul 2021, adica 1,4 miliarde de lei. Primarul Dominic Fritz a prezentat proiectul, nepublicat inca pe site-ul municipalitații, intr-o conferința de presa. Cei mai mulți bani se duc pe funcționare, aproape 56%, deși, potrivit edilului, „bugetul…

- Adrian Cionca, prim-vicepreședinte al PSD Timiș, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Subiectul central al discuției va fi reprezentat de pandemie și mai ales de carantinarea Timișoarei și a localitaților limitrofe. Emisiunea PRESSALERT…

- Fostul primar al Timișoarei a vorbit in emisiunea PRESSALERT LIVE despre „apropiații care l-au dezamagit”, insa nu a dorit sa socata pe nimeni in evidența. „N-am sa nominalizez, dar sunt bune aceste experiențe in viața fiecaruia. E foarte bine sa ajungi sa vezi ca oamenii nu sunt așa cum ți se infațișeaza.…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost primul invitat din noul sezon al emisiunii PRESSALERT LIVE. Unul dintre subiectele abordate pe larg a fost cel al alegerilor locale din toamna trecuta. „Eu am conștientizat pe tot parcursul vieții, cu toții trebuie sa conștientizam asta, ca la un moment…