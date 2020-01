Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul prin care se acorda o masa calda de pranz elevilor se confrunta cu nenumarate probleme, susține Mircea Bertea, directorul Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Lazar”, Cluj-Napoca.

- Proiectul de ordonanța prevede ridicara numarului de școli din program la 150, mai relateaza sursele. Executivul se reunește, luni, intr-o ședința pentru a aproba Ordonanța pentru triplarea numarului de școli din programul „Masa dupa școala”. Proiectul de ordonanța pentru triplarea numarului…

- Duminica dimineața la ora 10 a inceput evaluarea candidaților la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca. Pentru cele 162 de locuri scoase la concurs de Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca s-au inscris 982 de candidați, cu o concurența de 6 candidați pe un…

- Noul program “Masa calda in școli” ar urma sa se deruleze in doua școli dambovițene. Este vorba despre Școala gimnaziala Post-ul Doua școli dambovițene fac parte din proiectul pilot „Masa calda in școli” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziarul Unirea FOTO: Comuna Ciugud, premiata la Gala Administrației, organizata in Cluj, pentru proiectul „Smart School la Ciugud – școala viitorului in mediul rural” FOTO: Comuna Ciugud, premiata la Gala Administrației, organizata in Cluj, pentru proiectul „Smart School la Ciugud – școala viitorului…

- Un proiect pilot prin care se va testa o noua metoda de asigurare a incalzirii si apei calde, pentru 480 de apartamente, a fost aprobat vineri, 22 noiembrie, de Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin.

- Art. 1. Compania clujeana Terapia, cea mai importanta companie de medicamente generice si produse OTC din Romania, anunta extinderea parteneriatului semnat la inceputul acestui an pentru dezvoltarea invatamantului dual la Cluj, prin implicarea in proiectul „Academia 2 in 1 – Școala și Cariera”, creat…

- Ministrul desemnat al Educatiei, Monica Anisie, propune mai multe masuri pentru reducerea abandonului scolar, printre acestea aflandu-se dezvoltarea programului “Masa calda”, decontarea integrala a transportului, consilierea la scoala si programul “Scoala dupa scoala”. Anisie sustine ca ”invatamantul…